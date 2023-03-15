بسبب الأمطار.. نينوى تعطل الدوام الرسمي

2023/03/15 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

أعلنت الحكومة المحلية في نينوى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظ نينوى تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 2023/3/16".

وأضاف أن "تعطيل الدوام الرسمي جاء بسبب الاحوال الجوية".

هذا وشهدت المدن العراقية هذول موجة أمطار غزيرة مما أدى إلى غرف عدد من الشوارع الرئيسة فيها.

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