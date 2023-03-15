2023/03/15 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، إلى بغداد بعد اختتام زيارته لإقليم كردستان.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “رئيس مجلس الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اختتام زيارته لإقليم كردستان..



السوداني يعود إلى بغداد المركز الخبري الوطني.

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