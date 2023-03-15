إيران تدرس تسيير رحلات جوية إلى السعودية

2023/03/15 | 19:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو، عن البدء...

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