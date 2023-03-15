صورة: القبض على شخص قام باغتصاب امرأة وتهديدها بنشر صورها

2023/03/15 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم باغتصاب امرأة وتهديدها بنشر صورها، فيما أشارت إلى أنه كان على تواصل مع عدد من النساء بذريعة “العمل الخيري”.وقال المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “ألقت مفارز شرطة السليمانية في سيد صادق القبض على مشتبه به قام باغتصاب امرأة وهدد بنشر الصور”.[…]

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