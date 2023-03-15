2023/03/15 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت بحيرة ديالى والتي تعد الأكبر الزيادة الثالثة في خزينها المائي خلال 4 اشهر.

وقال مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” الامطار الاخيرة ساهمت في زيادة ملحوظة في خزين بحيرة حمرين بفعل السيول التي تدفقت في الايام 3 الماضية”.

واضاف،ان” الزيادة وهي الثالثة خلال 4 اشهر تبقى ضمن نطاق محدود قياسا الى حدم خزين بحيرة حمرين الذي يصل الى مليارين و400 مليون م3 لكن ما موجود فيها لايتجاوز الـ 230 مليون م3 وربما اكثر بقليل “.

واشار الى ان” حجم خزين بحيرة حمرين لايزال ضمن الدائرة الحمراء المثيرة للقلق ونامل في الموجات المطرية القادمة في اسعاف خزين البحيرة بشكل يؤدي الى زيادته على نحو تعطي اطمئنان على تجاوز ازمة الصيف دون اي اشكاليات”.

وتعد بحيرة حمرين اكبر خزين مائي في ديالى وهي تغذي 5 انهر رئيسية دفعة واحدة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر بحيرات ديالى تسجل الزيادة الثالثة في خزينها المائي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر بحيرات ديالى تسجل الزيادة الثالثة في خزينها المائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).