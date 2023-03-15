كاد أن يضرب المارة.. شاهد لحظة سقوط لوح زجاجي ضخم من برج في أمريكا

2023/03/15 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط لوح زجاجي ضخم من برج في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قالت السلطات أنه بسبب عاصفة ضربت المنطقة يوم الثلاثاء.

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