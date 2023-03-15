اعتباراً من 1 نيسان.. رحلات الطائر الأخضر ستكون إلى مطار القاهرة الجديد

2023/03/15 | 19:57 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الأربعاء، المباشرة بتنفيذ رحلاتها إلى مطار القاهرة الجديد.وذكر بيان للخطوط، تلقت شبكة 964 نسخة منه: إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تعلن عن موعد مباشرتها بتنفيذ رحلات الناقل الوطني بين العراق ومصر إلى مطار القاهرة الجديد مبنى رقم (3) بعد أن كانت سابقاً تنفذها إلى المبنى رقم […]

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