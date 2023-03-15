وزير التعليم: أونتاريو تدرس حظر TikTok في المدارس العامة

2023/03/15 | 19:58 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التعليم، ستيفن ليتشي، إن أونتاريو تدرس حظر TikTok في المدارس العامة.جاء تصريح ليتشي، بعد يوم واحد من إعلان حكومة فورد أنها ستزيل التطبيق على جميع الأجهزة الحكومية.وقال مجلس مدارس هاميلتون وينتوورث أيضا إنه “سيتبع خطى أونتاريو” وسيحظر الوصول إلى TikTok في المدارس.عندما سئل عما إذا كان يمكن تمديد الحظر ليشمل […]

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