القضاء يقول كلمته بعد اعتقال مدير ومذيع قناة سورية معارضة طرد ضيفا تركيّا على الهواء

2023/03/15 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة "أورينت" السورية المعارضة، إن القضاء التركي رفض الشكوى المقدمة من المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز على مدير القناة التي تبث من تركيا، علاء فرحات والمذيع أحمد ريحاوي الذي قادم بطرده من برنامج تلفزيوني على الهواء.

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