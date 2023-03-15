2023/03/15 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي سوزان منصور، اليوم الأربعاء، اعلان حلبجة محافظة بشكل رسمي غير كافٍ، مطالبة بمعاملة المدينة معاملة خاصة وتقديم لها الدعم الحكومي.

وقالت منصور في حديث لـ(بغداد اليوم) إن إعلان حلبچة كمحافظة وحده لا يكفي بل تحتاج المدينة الى معاملة خاصة".

ودعت إلى "تقديم دعم كبير من الحكومة إلى المدينة يتمثل بتعويض اهالي الضحايا وانشاء مشاريع كبيرة" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلبجة "غير مكتفية" بإعلانها محافظة.. وتطالب بتعويض الضحايا وتنفيذ مشاريع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلبجة "غير مكتفية" بإعلانها محافظة.. وتطالب بتعويض الضحايا وتنفيذ مشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).