العراق يواجه اوزبكستان بنهائي كأس آسيا للشباب

2023/03/15 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه العراق، أوزبكستان في نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً يوم السبت المقبل.

وفاز المنتخب الأوزبكي أصحاب الأرض على نظيره الكوري الجنوبي اليوم بركلات الترجيح في النصف النهائي للبطولة المقامة في طشقند.

وسبق أن ألتقى منتخب الشباب العراقي وأوزبكستان في دور المجموعات وفاز الأخير بهدف دون رد.

وتأهل العراق اليوم على حساب اليابان بركلات الترجيح في النصف النهائي بعد مباراة مارثونية.

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