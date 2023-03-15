بمشاركة دولية.. الإعلام تقيم مؤتمرها الثامن عن

2023/03/15 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نظمت كلية الإعلام في الجامعة العراقية مؤتمرها العلمي الثامن محلياً والثاني دولياً بالتعاون مع الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال ودعم من رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي.

واقيم المؤتمر برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت شعار (الإعلام العربي ومتطلبات التنمية المستدامة في ضوء التقنيات الذكية)، وسيستمر إلى غد الخميس، بمشاركة واسعة من الباحثين والتدريسيين والمختصين من مختلف الجامعات العراقية والعربية والعالمية.

ورحب عميد الكلية ورئيس المؤتمر الدكتور إيثار طارق خليل العبيدي، بضيوف المؤتمر من الدول العربية الشقيقة و بالشخصيات السياسية والأكاديمية المشاركين في جلسات المؤتمر بشكل حضوري والمشاركين بشكل إلكتروني عبر برنامج ( Google Meet)، على الإنترنت عن بعد،" معرباً عن "سعادته ومقدراً مشاركتهم فى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عن الإعلام العربي ومتطلبات التنمية المستدامة في ضوء التقنيات الذكية.

وبين العبيدي، ان "عدد الجامعات المشاركة في المؤتمر بلغ ثماني عشرة مؤسسة تعليمية تمثل ثماني دول عربية وصديقة وعدد البحوث المقدمة أكثر من ستين بحثاً علمياً".

وأضاف، ان "المؤتمر سيوفر منبراً دولياً لالتقاء الباحثين وتبادل الأفكار ومناقشة التطورات العلمية الحديثة في مجالات الصحة والبيئة والذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي والعلاقات العامة والمناخ".

وتناول الباحثون المشاركون في اليوم الأول عدداً من العناوين العلمية تضمنت "نكوص قيم الصحافة البناءة وسيادة قيم الصحافة الهادمة" و "جرائم التزييف العميق كإحدى خوارزميات الذكاء الاصطناعي" فضلاً عن "أثر التطور السيبراني على أمن وسيادة الدولة".

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية و السياسية والاكاديمية والإعلامية والنقابية فضلاً عن أساتذة وأكاديميين وباحثين ومتخصصين في الإعلام.

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