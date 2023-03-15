2023/03/15 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e8Z2RNQmPAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق مقبل على كارثة بيئية..البلاد تعاني من أزمة مائية و جفاف الانهار قادم |اخبار الثامنة 2023/3/15) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق مقبل على كارثة بيئية..البلاد تعاني من أزمة مائية و جفاف الانهار قادم |اخبار الثامنة 2023/3/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).