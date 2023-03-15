2023/03/15 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يدعو مؤسسة الشهداء لتقديم جدول بكافة الاحتياجات لتضمينه في الموازنة المركز الخبري الوطني.

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