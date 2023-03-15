مسؤول روسي: قوات كييف تعزز حشودها على جبهة زابوروجيه

2023/03/15 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أشار رئيس حركة “نحن مع روسيا”، فلاديمير روغوف، إلى تكثيف قوات كييف إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه المناطق التي لا تزال خاضعة لها في مقاطعة زابوروجيه الروسية.وأضاف روغوف أن “نظام زيلينسكي […]

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