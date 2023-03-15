2023/03/15 | 20:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: تمكن منتخب شباب أوزبكستان لكرة القدم، من الفوز على نظيره الكوري...

ظهرت المقالة العراق في مواجهة أوزبكستان بنهائي كأس آسيا للشباب السبت المقبل أولاً على المسلة.

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