2023/03/15 | 20:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: صنفت إدارة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية محافظة البصرة من...

ظهرت المقالة البصرة مزرعة الألغام ..



والسكان المحليون قليلو الخبرة في التعامل مع المتفجرات أولاً على المسلة.

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