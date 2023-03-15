خالية من الاعتقالات.. حصيلة الاربعاء لعمليات فرض القانون في ديالى (صور)

2023/03/15 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، حصيلة اليوم الأربعاء لعمليات فرض القانون في محافظة ديالى.

وأفادت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بأن "القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، واصلت عملياتها، ومنذ الساعة السادسة صباحاً ولغاية السادسة من مساء اليوم، تمكنت خلالها من ضبط عبوتين ناسفتين و(١٠) مسدسات و(٦١) بندقية و(١١٧) مخزن عتاد".

كما ضبطت القطعات الأمنية وفقاً للبيان "(١٤) مسدسا صوتياً، و(١٢٦٣) أعتدة مختلفة و(٣) نواظير بندقية و(٣) أجهزة منادات، بالإضافة الى (١٠) عجلات مخالفة و(٨) دراجات نارية و(١٨) مخزن عتاد مسدس".

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