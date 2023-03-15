2023/03/15 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

قالت مصادر في أوبك+، قبل قليل، إن انخفاض أسعار النفط "ردة فعل طبيعية" لما يحدث في السوق.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، الأربعاء 15 مارس/آذار: أن "التحالف لا ينوي تغيير سياسة الإنتاج في الفترة الحالية".

وأوضحت أن هناك إجماع داخل أوبك+ ضد فكرة السقف السعري للنفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر مصادر.. أول تعليق من أوبك بعد تسجيل أكبر انهيار للنفط منذ 2021) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر مصادر.. أول تعليق من أوبك بعد تسجيل أكبر انهيار للنفط منذ 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).