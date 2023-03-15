المالية تعدّل فقرة تتعلق بمخصصات إضافة شهادة للموظف

2023/03/15 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن تعدّيل فقرة تتعلق بمخصصات إضافة شهادة للموظف.

وذكرت وثيقة صادرة عن المالية اطلعت عليها (بغداد اليوم) أن "وزارة الملية أصدرت إعماماً إلى الوزارات تضمن تاريخ صرف مخصصات الشهادة التي يحصل عليها الموظف أثناء الخدمة من خارج العراق".

وأضافت "يعدل نص القرة (2) من اعمامنا المرقم 24842 في 7/8/2019، والذي ينص على أن الموظف يستحق مخصصات الشهادة الدراسية الحاصل عليها خارج العراق اعتباراً من تاريخ مباشرته بعد حصوله عليها على أن لا تصرف تلك المخصصات إلا بعد معادلة الشهادة وفق القانون"، مبينة أن "هذا الإعمام يسري من تاريخ صدوره ولا يسري بأثر رجعي على الحالات السابقة".

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