خطر قاتل لتدخين السجائر الإلكترونية

2023/03/15 | 20:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخلي عن تدخين السجائر الإلكترونية في الوقت المناسب يمكن أن يساعد على إزالة هذه العواقب.

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