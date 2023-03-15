أطباء واسط ربطوا المفراس بحواسيب متطورة واستنسخوا “عظمة” لرأس مهشم (صور)

2023/03/15 | 21:01 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت (واسط) 964 نجح فريق طبي بترميم جمجمة شاب تعرض لحادث سير، باستخدام تقنية الأبعاد الثلاثية والتخطيط الرقمي حيث “ارتبطت الحواسيب بالمفراس” وصنعت قطعة مشابهة للعظمة الهشمة، حيث أجريت العملية في مستشفى الزهراء التعليمي بمدينة الكوت، يوم الاحد.رئيس الفريق الدكتور سلام القريشي لشبكة 964: تمكن فريقنا الطبي من استخدام هذه الطريقة الحديثة في تعويض […]

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