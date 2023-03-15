2023/03/15 | 21:10 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: C-TQk3rj1JA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدرسة الإخاء في بغداد تتحول إلى حلبة مصارعة !| أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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