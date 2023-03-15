2023/03/15 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، الأربعاء، إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنلندا: تركيا توصلت إلى قرار بشأن عضويتنا في الناتو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنلندا: تركيا توصلت إلى قرار بشأن عضويتنا في الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).