2023/03/15 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تضع خططاً لإستكمال بناء المستشفيات وتغيير سياسة الأدوية مركز السكري يستقبل أكثر من ألف مراجع الشهر الماضي العمارد – علي قاسم الكعبي كشف مدير المركز السكري والغدد الصم في دائرة صحة ميسان مقدام علي حمزة ، عن استقبال المركز 1035مراجعاً خلال شهر شباط الماضي قدمت لهم كافة الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والتحاليل المختبرية من […]

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