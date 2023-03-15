2023/03/15 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنتُ في إمارة دبي حضر الغائبون مبارك وعدنان وراسم ولميعة عكاب سالم الطاهر هي زيارتي الثانية لامارة دبي.زرتُها ربيع عام 1980.وكانت زيارة عمل اعلامي ، ضمن جولة في دول الخليج.بداتُها من الكويت فالبحرين فالامارات .اقمتُ في فندق العين في مدينة ابوظبي.وكان باستقبالي مدير عام الثقافة في وزارة الاعلام الاماراتية الاديب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كنتُ في إمارة دبي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كنتُ في إمارة دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).