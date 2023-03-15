توب 5: مسؤول سعودي يلوح برد حال وضع سقف سعري للنفط.. ونظام جديد لكأس العالم

2023/03/15 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تواجد بشار الأسد في روسيا في أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال، وتفاعل على تلويح وزير الطاقة السعودي بعدم بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا سعريا على نفط المملكة، مرورًا ببحث روسيا عن حطام طائرة مسيرة أمريكية تسببت في سقوطها، وصولا إلى كشف "فيفا" عن تفاصيل نظام بطولة كأس العالم 2026...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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