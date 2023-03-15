2023/03/15 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن قطع الطريق المؤدي من ساحة كهرمانة باتجاه ساحة الفردوس.وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إنه” تم قطع الطريق المؤدي من ساحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لوجود تخسف طارئ..



المرور تقطع طريق كهرمانة- الفردوس المركز الخبري الوطني.

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