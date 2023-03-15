2023/03/15 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SFEJPXzW1Jg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منو الي يرضاها راتب التقاعد لموظف خدم ٣٥ عاما راتبه ٣٥٠ الف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منو الي يرضاها راتب التقاعد لموظف خدم ٣٥ عاما راتبه ٣٥٠ الف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).