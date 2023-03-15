المنافذ تمنع هدراً بالمال العام في منفذ الشلامجة الحدودي

2023/03/15 | 21:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، من خلال متابعة دقيقة لكافة رسوم البضائع من منع هدر بالمال العام في منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكر بيان للهيأة أنه “تبين بعد تدقيق ثلاث ارساليات منجزة محملة بمادة (قابلو ريفي مبروم) بوجود فارق بالرسوم التي تم استحصالها عند انجاز المعاملة الكمركية”.

واضاف “على اثر ذلك تم اعادة الارساليات اصوليات وبكتاب رسمي من اجل استيفاء فرق الرسم الكمركي والضريبي حيث تم ذلك بموجب ثلاثة وصولات كمركية بلغت قيمتها (١١.٤٠٨.٠٠٠) احدى عشر مليون واربعمائة وثمانية الاف دينار عراقي واستيفاء رسم ضريبي للارساليات قدره (٣.٠٩٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعون الف دينار عراقي وبذلك يكون المجموع المستحصل قدره (14،498،000) اربع عشر مليون وابعمائة وثمان وتسعون الف دينار”.

وتابع “سيتم تشكيل تحقيق مشترك مع دوائر المراكز التي انجزت المعاملات لمحاسبة المقصرين اصوليا ووفقا للقانون”.

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