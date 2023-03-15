ضحايا بسقوط طائرة مروحية في دهوك-عاجل

2023/03/15 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - سقوط طائرة مروحية في محافظة دهوك قبل قليل أسفر عن سقوط ضحايا بحسب المعلومات الأولية

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