مخاطبة الادعاء العام للتحقيق مع الكاظمي.. هل

2023/03/15 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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دعت النائبة فاطمة العيساوي، جهاز الإدعاء العام، الى فتح تحقيق بحق رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي بشأن تصريحاته عن خرق "فرق الموت" للأجهزة الأمنية خلال ترؤسه الحكومة السابقة..



يتبع

بغداد اليوم -

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