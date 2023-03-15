هيئة المنافذ تكتشف وجود فرق برسوم إرساليات منجزة.. وتبحث عن الموظفين المسؤولين

2023/03/15 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، من منع هدر بالمال العام في منفذ "الشلامجة" الحدودي شرقي البلاد.





وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، انه "وبعد تدقيق ثلاث ارساليات منجزة محملة بمادة (قابلو ريفي مبروم)، تبين وجود فارق بالرسوم التي تم استحصالها عند انجاز المعاملة الجمركية"، مبيناً انه على اثر ذلك " وبكتاب رسمي تم اعادة الارساليات الاصولية، من اجل استيفاء فرق الرسم الجمركي والضريبي"، لافتاً الى ان "ذلك تم بموجب ثلاثة وصولات جمركية بلغت قيمتها (١١.٤٠٨.٠٠٠) احدى عشر مليون واربعمائة وثمانية الاف دينار عراقي، واستيفاء رسم ضريبي للإرساليات قدره (٣.٠٩٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعون الف دينار عراقي، وبذلك يكون المجموع المتحصل قدره (14،498،000) اربع عشر مليون وأربعمائة وثمان وتسعون الف دينار".

وشدد البيان، انه "سيتم تشكيل فريق تحقيق مشترك مع دوائر المراكز التي انجزت المعاملات، لمحاسبة المقصرين اصوليا ووفقا للقانون".

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