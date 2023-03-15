2023/03/15 | 21:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 36WHDZfKWRQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || وزير الموارد: العراق لم يعد بلد النهرين العظيمين دجلة والفرات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || وزير الموارد: العراق لم يعد بلد النهرين العظيمين دجلة والفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).