بعد أشهر من الجمود والخلافات.. ما سر انفراج العلاقة بين بغداد وأربيل؟

2023/03/15 | 21:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمات سياسية واقتصادية وقانونية سبقت الانفراجة بين بغداد وأربيل، أبرزها قرار المحكمة الاتحادية إلغاء تحويل الأموال الشهرية إلى الإقليم، وبطلان قانون النفط والغاز الذي شرّعته حكومة كردستان عام 2007.

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