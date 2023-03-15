انهيار سقف مركز تجاري بشكل مفاجئ في أمريكا.. شاهد ما حدث

2023/03/15 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إخلاء مركز "ميلر هيل" التجاري في مدينة دولوث بولاية مينيسوتا الأمريكية، صباح الثلاثاء، بعد انهيار سقف بشكل مفاجئ.

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