2023/03/15 | 22:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: حين يصاب بعض الأشخاص بمرض كوفيد 19، فإنهم لا يتماثلون للشفاء...

ظهرت المقالة دراسة تكشف تأثيرا جديدا لفيروس كورونا أولاً على المسلة.

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