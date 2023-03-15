سنجار: ذهب لتصوير السيول في “باب كرسي” فغرق فيها.. رواية مفجعة

2023/03/15 | 22:20 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنجار( نينوى) 964 توفي شاب شمال قضاء سنجار، بسبب سيول الامطار، مساء الأربعاء، حيث كان يحاول تصوير الفيضانات حين انهارت الأرض من تحت قدميه.الياس برو، عم الشاب المتوفي، لشبكة 964: بعد هطول امطار غزيرة منذ الصباح، كانت السيول الاتية من الجبل قوية في منطقة باب كرسي.ذهب الفقيد مع اثنين من ابناء عمومته لكي […]

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