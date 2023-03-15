تواقيع نيابية لاستضافة وزيري الخارجية والموارد لمناقشة تداعيات الجفاف

2023/03/15 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب احمد مجيد الشرماني، الأربعاء، عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزيري الموارد المائية والخارجية خلال الأيام المقبلة.

وقال الشرماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “البرلمان العراقي بدأ حراكا جديدا تجاه لمناقشة تداعيات شح المياه”، وأوضح أن “استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية تأتي لمعرفة الحصة المائية للعراق خلال موسم الصيف “.

واضاف ان “انخفاض مناسيب المياه ينذر بأزمة كبيرة لاسيما في محافظات الوسط والجنوب”، مؤكدا أن “الأيام القادمة ستشهد استضافة وزيري الخارجية والموارد داخل قبة البرلمان لمناقشة تداعيات الجفاف “.

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