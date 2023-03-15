ديالى تطلق حملة “الاسابيع الاربعة” للقضاء على حشرة تنقل مرضا فتاكا

2023/03/15 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اطلق المستشفى البيطري في ديالى، الاربعاء، حملة الاسابيع الاربعة للقضاء على حشرة تنقل مرضا فتاكا يهدد الثروة الحيوانية.

وقالت مدير المستشفى البيطري ابتسام محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المستشفى البيطري اطلق حملة مكثفة تستمر لاربع اسابيع متتالية في عموم مناطق ديالى لمكافحة حشرة القراد التي تعد الوسيط الناقل لمرض الحمى النزيفية لقطعان الماشية والاغنام والجاموس”.

وأضاف، أن “الحملة والتي تتمحور في مساريين هي رش الحظائر وتغطيس الحيوانات في احواض تضم مواد خاصة تسهم في القضاء على الحشرة التي تشكل مصدر خطر على الثروة الحيوانية بسبب نقلها مرض فتاك”.

واشار الى ان “الحملة ستنفذ من قبل 20 مركز بيطري منتشرة في الاقضية والنواحي من اجل اسعاف الثروة الحيوانية ومنع عودة هذا المرض من جديد”.

وتعد الحمى النزيفية من الامراض الخطيرة والفتاكة للثروة الحيوانية ورصد اصابات في الاشهر الماضية وتم معالجتها انذاك”.

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