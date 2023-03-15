تفاصيل مكالمة بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي بعد حادث

2023/03/15 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي شويغو أن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيرة أميركية كانت تحلق فوق البحر الأسود.

وخلال اتصال هاتفي أجراه وزيرا الدفاع الروسي والأميركي، قال أوستن: "ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

وأضاف: "يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية".

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