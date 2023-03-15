إختفاء 2.5 طن من اليورانيوم في دولة عربية

2023/03/15 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن مفتشي الوكالة اكتشفوا اختفاء 10 براميل تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من حقل تجريبي في ليبيا.

وقال غروسي: "اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عملية تفتيش يوم الثلاثاء أن 10 براميل تحتوي على حوالي 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل يورانيوم مركز، قالت ليبيا إنه من المفترض أن تكون مخزنة في الموقع، مفقودة"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن "الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية".

وأضاف: "سيتم إجراء مزيدا من التحقيقات لمعرفة ملابسات نقل هذه المواد وموقعها الحالي".

وأكد أن عدم معرفة مكان البراميل "يشكل خطرا إشعاعيا، ويثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي".

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