2023/03/15 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ايران قلقة من تحرك العراق لهذا الحِلف ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YJCpEe5rmnc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ايران قلقة من تحرك العراق لهذا الحِلف ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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