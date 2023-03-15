2023/03/15 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،اليوم الاربعاء، أن الأخير يدعو واشنطن وموسكو إلى الحوار وتجنب التصعيد، بعد سقوط المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود.وقال دوجاريك: “ليس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوتيريش يدعو موسكو وواشنطن لتجنب التصعيد بعد سقوط المسيّرة الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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