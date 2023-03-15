2023/03/15 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو التاسعة || ســـاعة الشــعب العـــراقي .. بتاريخ : 15-3-2023) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vF6PFmiF2k4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو التاسعة || ســـاعة الشــعب العـــراقي .. بتاريخ : 15-3-2023) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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