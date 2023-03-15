2023/03/15 | 23:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن روسيا ربما لم...

ظهرت المقالة أمريكا: روسيا ربما لم تتعمد إسقاط المسيرة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا: روسيا ربما لم تتعمد إسقاط المسيرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا: روسيا ربما لم تتعمد إسقاط المسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).