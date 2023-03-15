2023/03/15 | 23:19 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك برلماني يهدف الى استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بسبب سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك برلماني لاستجواب وزيرة الاتصالات في حكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (بغداد اوبزرفر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك برلماني لاستجواب وزيرة الاتصالات في حكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اوبزرفر).