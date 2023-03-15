2023/03/15 | 23:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m1WJr2pGjQg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الجبوري رئيس رابطة نقابة المتقاعدين يوجه نداء إلى المتقاعدين ورسالة إلى رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الجبوري رئيس رابطة نقابة المتقاعدين يوجه نداء إلى المتقاعدين ورسالة إلى رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).