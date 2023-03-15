2023/03/15 | 23:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e_XTzpIsrdA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو زاكروس | موازنة لثلاث سنوات وذوبان لجليد الخلافات مع إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو زاكروس | موازنة لثلاث سنوات وذوبان لجليد الخلافات مع إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).