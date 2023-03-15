سقوط مروحية تركية في حقل نفطي شمالي العراق

2023/03/15 | 23:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستهدف العمليات التركية منذ منتصف عام 2021 مقار وتحركات عناصر "الكردستاني" (Getty)

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الأربعاء، أنّ مروحية تركية سقطت في حقل نفطي في محافظة دهوك شمالي العراق، فيما لم تعرف بعد أسباب سقوطها.

وتواصل القوات التركية سلسلة من العمليات العسكرية الانتقائية في الشمال العراقي، ضمن نطاق نينوى وإقليم كردستان، تتركز خصوصاً في سنجار وقنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو.



وتضمنت العمليات الأخيرة قصفاً جوياً واغتيالات طاولت قيادات بارزة في حزب "العمال الكردستاني" المعارض.

وقالت المصادر، التي نقلت عنها وكالات أنباء عراقية محلية، مساء اليوم الأربعاء، إنّ "المروحية سقطت في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركات التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، شمالي العراق"، مؤكدةً أنّ "سقوط الطائرة أسفر عن مقتل 7 أشخاص".

ولم تُعرف بعد أسباب سقوط المروحية، وما إذا كانت قد تعرضت لإطلاق نار أم لا.

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وكانت طائرات تركية قد أوقعت قتيلاً وعدة جرحى بضربة جوية استهدفت مقراً لمسلحي "العمال الكردستاني" بمحافظة السليمانية شمالي العراق، في العاشر من الشهر الجاري، سبقها تنفيذ عمليتي اغتيال استهدفتا بير جكو وخيري خضر، في 27 فبراير/ شباط الماضي، تلتهما عملية مماثلة أسفرت عن مقتل المسؤول الأمني لمليشيا "وحدات حماية سنجار" شيرزاد قيراني، تلتها عملية خاصة لجهاز الاستخبارات التركي في السليمانية أسفرت عن اعتقال رمضان غونش، القيادي في الحزب والمطلوب للقضاء التركي.

وتستهدف العمليات التركية منذ منتصف عام 2021 مقار وتحركات عناصر "الكردستاني" في عدة مناطق ضمن إقليم كردستان العراق، يقع أغلبها بمحاذاة الحدود مع تركيا.

وأدت تلك العمليات خلال الفترة الماضية إلى قتل المئات من مسلحي "الكردستاني" وتدمير مقار ومخازن سلاح ضخمة تابعة للحزب، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية.

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